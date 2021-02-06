США поддержали кандидатуру представительницы Нигерии на пост главы ВТО

Американские власти поддерживают кандидатуру представительницы Нигерии Нгози Оконджо-Ивеалы на пост генерального директора Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом говорится в заявлении офиса торгового представительства США, опубликованном 5 февраля.

Осенью в ВТО сообщили, что в финальный раунд выбора нового главы организации вышли две претендентки: бывший управляющий директор Всемирного банка Нгози Оконджо-Ивеала и министр торговли Южной Кореи Ю Мён Хи. Так, ВТО впервые в истории возглавит женщина.

Ранее в пятницу стало известно, что Ю Мён Хи сняла свою кандидатуру.

«[Вашингтонская] администрация <...> рада сообщить о своей решительной поддержке кандидатуры Нгози Оконджо-Ивеалы на пост гендиректора ВТО. Доктор Оконджо-Ивеала обладает богатыми знаниями в области экономики и международной дипломатии за 25 лет работы во Всемирном банке и два срока на посту министра финансов Нигерии», — сказано в тексте.

В ведомстве подчеркнули, что Оконджо-Ивеалу уважают за ее эффективное руководство и «доказанный опыт управления крупной международной организацией с разнообразным составом».

Ранее 66-летняя нигерийка работала во Всемирном банке исполнительным директором, а в 2012 году претендовала на пост главы организации. Кроме того, она дважды возглавляла министерство финансов своей страны — в 2003–2006 и 2011–2015 годах.

ВТО создали 1 января 1995 года c целью либерализации международной торговли и регулирования торгово-политических отношений государств-членов. В нее входят более 160 государств, с 2012 года к ВТО присоединилась Роccия.