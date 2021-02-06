Прямой эфир
Экономика
Силуанов заявил о преодолении «коронакризиса» российской экономикой
Спорт
Кокорин дебютировал в составе «Фиорентины»
Спорт
Кокорин попал в число запасных «Фиорентины» на матче с «Интером»
Экономика
Минэкономразвития спрогнозировало замедление инфляции в феврале
Спорт
Волков и Оверим прошли процедуру взвешивания перед боем
Мир
Украинские националисты анонсировали акцию у телеканала «Наш»
Общество
Telegram заблокировал каналы с личными данными правоохранителей
Мир
СНБО Украины допустил введение санкций против Медведчука
Мир
Количество привившихся от COVID-19 в мире превысило число заболевших

США поддержали кандидатуру представительницы Нигерии на пост главы ВТО

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американские власти поддерживают кандидатуру представительницы Нигерии Нгози Оконджо-Ивеалы на пост генерального директора Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом говорится в заявлении офиса торгового представительства США, опубликованном 5 февраля.

ВТО и ныне там: уход США из организации мог бы ускорить ее реформу
Россия представила свои предложения по разрешению проблем в мировой торговле

Осенью в ВТО сообщили, что в финальный раунд выбора нового главы организации вышли две претендентки: бывший управляющий директор Всемирного банка Нгози Оконджо-Ивеала и министр торговли Южной Кореи Ю Мён Хи. Так, ВТО впервые в истории возглавит женщина.

Ранее в пятницу стало известно, что Ю Мён Хи сняла свою кандидатуру.

«[Вашингтонская] администрация <...> рада сообщить о своей решительной поддержке кандидатуры Нгози Оконджо-Ивеалы на пост гендиректора ВТО. Доктор Оконджо-Ивеала обладает богатыми знаниями в области экономики и международной дипломатии за 25 лет работы во Всемирном банке и два срока на посту министра финансов Нигерии», — сказано в тексте.

В ведомстве подчеркнули, что Оконджо-Ивеалу уважают за ее эффективное руководство и «доказанный опыт управления крупной международной организацией с разнообразным составом».

Ранее 66-летняя нигерийка работала во Всемирном банке исполнительным директором, а в 2012 году претендовала на пост главы организации. Кроме того, она дважды возглавляла министерство финансов своей страны — в 2003–2006 и 2011–2015 годах.

ВТО создали 1 января 1995 года c целью либерализации международной торговли и регулирования торгово-политических отношений государств-членов. В нее входят более 160 государств, с 2012 года к ВТО присоединилась Роccия.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021