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Один человек пострадал при пожаре в жилом доме в Самаре

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Спасатели ликвидировали пожар в многоквартирном жилом доме в Самаре, в результате инцидента пострадал один человек, сообщается на сайте ГУ МЧС по региону в субботу, 6 февраля.

Твит о помощи: при пожаре в жилом доме погибли восемь человек
Жертвами возгорания в квартире на 2 этаже стали жильцы верхних этажей

Информация о возгорании в жилом доме на улице Партизанская, 80 в Железнодорожном районе поступила спасателям в 00:56 (23:56 мск).

«По прибытию пожарно-спасательных подразделений было установлено, что на втором этаже в квартире происходит горение домашних вещей. В 01:02 (00:02 мск) объявлен повышенный ранг вызова — Пожар № 2», — сказано в сообщении.

Пожар был полностью ликвидирован на площади 50 кв. м в 1:57 (0:57 мск), в целях безопасности из дома эвакуировали 32 человека. Сообщается об одном пострадавшем.

На месте пожара работали 102 человека и 32 единицы техники.

5 февраля сообщалось о пожаре на Уфимском нефтеперерабатывающем заводе. По предварительным данным, в результате разгерметизации трубопровода диаметром 350 мм на одной из установок завода произошло факельное горение. Пострадавших в результате происшествия нет.

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