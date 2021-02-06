Новая крупная детская поликлиника появится в Оренбурге

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер поручил начать работы по созданию новой детской поликлиники, которая разместится в бывшем здании администрации Промышленного района на улице Братьев Коростелевых в столице региона.

Там обустроят отделение реабилитации и дневной стационар, передает РИА «Оренбуржье». Один этаж планируется полностью отдать под детскую стоматологию.

«В областном центре откроется вторая большая детская поликлиника, помимо медицинского центра на улице Туркестанской. Задача — за следующий год объект на Братьев Коростелевых отремонтировать и открыть для посетителей», — подчеркнул Денис Паслер.