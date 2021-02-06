Силуанов заявил о преодолении «коронакризиса» российской экономикой

Министр финансов Антон Силуанов прокомментировал решение международного рейтингового агентства Fitch сохранить долгосрочный кредитный рейтинг России.

По его словам, второе с начала года подтверждение суверенного кредитного рейтинга России — теперь агентством Fitch на уровне BBB со стабильным прогнозом — стало еще одним свидетельством успешного преодоления экономикой страны негативных последствий «коронакризиса».

«Дальнейшее накопление фискальных резервов и выход отечественной экономики на траекторию устойчивого роста в будущем могут стать основанием для пересмотра агентством кредитного рейтинга нашей страны в сторону повышения», — заявил Силуанов на брифинге с журналистами.

5 февраля агентство Fitch сохранило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне «BBB».

В середине января агентство S&P Global Ratings также подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России по обязательствам в иностранной валюте на уровне «BBB-» со стабильным прогнозом.