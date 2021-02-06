Кокорин дебютировал в составе «Фиорентины»

Российский нападающий Александр Кокорин дебютировал в составе итальянского футбольного клуба «Фиорентина».

Как отмечает «Спорт-Экспресс», россиянин вышел на поле на 73-й минуте матча 21-го тура Серии А против миланского «Интера», заменив форварда Душана Влаховича. Счет игры на тот момент составлял 2:0 в пользу миланцев. Всего на поле Кокорин провел 20 минут.

В итоге встреча, проходившая на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции, завершилась победой «Интера» со счетом 2:0. На 31-й минуте миланцы открыли счет голом Николо Барелла, а на 52-й минуте укрепили свое преимущество усилиями Ивана Перишича.

Ранее сообщалось, что российский футболист не вошел в стартовый состав «Фиорентины», оставшись на скамейке запасных.

О том, что Кокорин переходит из «Спартака» в «Фиорентину», стало известно 21 января. Контракт футболиста с итальянским клубом рассчитан на 3,5 года. Сообщалось, что за переход спортсмена «Спартак» получил около €4 млн.