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США осудили высылку из России трех европейских дипломатов

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Американские власти осуждают высылку из России европейских дипломатов, заявил в пятницу, 5 февраля, госсекретарь США Энтони Блинкен.

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«США осуждают сегодняшнюю высылку трех европейских дипломатов из России из-за наблюдения за январскими протестами. Этот произвольный и неоправданный акт — последний отход России от своих международных обязательств», — написал Блинкен в Twitter.

Госсекретарь выразил солидарность с Германией, Польшей и Швецией, чьи дипломаты были высланы.

Ранее в этот день МИД России объявил персонами нон грата трех дипломатов посольств Германии, Швеции и Польши в связи с их участием в несанкционированных акциях 23 января в Москве и Санкт-Петербурге. Им предписано в ближайшее время покинуть территорию РФ.

В Евросоюзе призывали Москву пересмотреть решение о высылке европейских дипломатов. А власти Польши пригрозили ответными мерами на объявление Москвой персоной нон грата польского дипломата.

Кроме того, министерства иностранных дел Германии, Франции и Швеции выразили несогласие с решением российских властей и назвали такую меру неоправданной.

Несогласованные акции в поддержку блогера Алексея Навального прошли в Москве и других крупных городах России 23 и 31 января. Кроме того, 2 февраля после решения суда о замене блогеру условного наказания на реальное его сторонники собрались в центре столицы и устроили несанкционированные акции.

По итогам акций были возбуждены уголовные дела о применении насилия к представителям власти, вовлечении в противоправную деятельность несовершеннолетних, хулиганстве и нарушении санитарно-эпидемиологических правил.

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