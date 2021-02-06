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Кравчук пообещал обсудить форум «Русский Донбасс» на переговорах контактной группы

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Глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук 5 февраля пообещал на следующем ее заседании поднять вопрос о прошедшем интеграционном форума «Русский Донбасс».

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«Я этот вопрос (о проведении форума — Ред.) подниму», — сказал он в эфире телеканала «Украина», отвечая на вопрос сопредседателя партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко, задавал ли он как глава делегации Киева на заседании контактной группы, для чего был проведен форум «Русский Донбасс».

Интеграционный форум «Русский Донбасс» прошел 28 января в Донецке. На нем была представлена одноименная доктрина, которая предположительно ляжет в основу государственной политики самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). В документе говорится, что будущее региона связано с Россией, как с исторической родиной для Донбасса.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя название форума, подчеркнул, что оно «абсолютно нормальное», однако вопрос интеграции Донбасса в состав РФ не стоит. Вместе с тем Москва занимает последовательную позицию по защите русского населения Донбасса.

Власти Украины начали военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признать итоги госпереворота, в 2014 году. Переговоры об урегулировании ситуации ведутся в рамках трехсторонней контактной группы в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате (РФ, Германия, Франция, Украина). При этом Москва регулярно указывает, что Киев не выполняет взятые на себя обязательства как на нормандском саммите в декабре прошлого года, так и в рамках минских договоренностей.

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