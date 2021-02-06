Прямой эфир
Экономика
Силуанов заявил о преодолении «коронакризиса» российской экономикой
Спорт
Кокорин дебютировал в составе «Фиорентины»
Спорт
Кокорин попал в число запасных «Фиорентины» на матче с «Интером»
Экономика
Минэкономразвития спрогнозировало замедление инфляции в феврале
Спорт
Волков и Оверим прошли процедуру взвешивания перед боем
Мир
Украинские националисты анонсировали акцию у телеканала «Наш»
Мир
ФРГ рассматривает идею «механизма отключения» «Северного потока – 2»
Мир
Чижов допустил нормализацию отношений России и Евросоюза
Мир
Количество привившихся от COVID-19 в мире превысило число заболевших

В Подмосковье загорелось нежилое здание на площади 900 кв. м

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Московской области произошло возгорание в нежилом здании, сообщили «Известиям» в пресс-службе МЧС в пятницу, 5 февраля.

Огонь вспыхнул на ул. Загородная, д. 1А в городе Талдом. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделение пожар распространился на площади 900 кв. м.

«К тушению привлечено 69 человек личного состава и 19 единиц техники, от МЧС России 30 человек и 9 единиц техники», — сказано в сообщении.

В 23:57 пожар был локализован на площади 900 кв. м.

По предварительным данным, пострадавших нет.

5 февраля сообщалось о пожаре на Уфимском нефтеперерабатывающем заводе. По предварительным данным, в результате разгерметизации трубопровода диаметром 350 мм на одной из установок завода произошло факельное горение. Пострадавших в результате происшествия нет.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021