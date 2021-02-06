В Подмосковье загорелось нежилое здание на площади 900 кв. м

В Московской области произошло возгорание в нежилом здании, сообщили «Известиям» в пресс-службе МЧС в пятницу, 5 февраля.

Огонь вспыхнул на ул. Загородная, д. 1А в городе Талдом. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделение пожар распространился на площади 900 кв. м.

«К тушению привлечено 69 человек личного состава и 19 единиц техники, от МЧС России 30 человек и 9 единиц техники», — сказано в сообщении.

В 23:57 пожар был локализован на площади 900 кв. м.

По предварительным данным, пострадавших нет.

5 февраля сообщалось о пожаре на Уфимском нефтеперерабатывающем заводе. По предварительным данным, в результате разгерметизации трубопровода диаметром 350 мм на одной из установок завода произошло факельное горение. Пострадавших в результате происшествия нет.