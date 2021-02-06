Прямой эфир
Экономика
Силуанов заявил о преодолении «коронакризиса» российской экономикой
Спорт
Кокорин дебютировал в составе «Фиорентины»
Спорт
Кокорин попал в число запасных «Фиорентины» на матче с «Интером»
Экономика
Минэкономразвития спрогнозировало замедление инфляции в феврале
Спорт
Волков и Оверим прошли процедуру взвешивания перед боем
Мир
Украинские националисты анонсировали акцию у телеканала «Наш»
Мир
ФРГ рассматривает идею «механизма отключения» «Северного потока – 2»
Мир
Чижов допустил нормализацию отношений России и Евросоюза
Мир
Количество привившихся от COVID-19 в мире превысило число заболевших

Минэкономразвития спрогнозировало замедление инфляции в феврале

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Минэкономразвития РФ ожидает, что инфляция в России в феврале замедлится до 0,5–0,6% после 0,7% в январе. Об этом говорится в обзоре министерства «Картина инфляции», опубликованном 5 февраля на сайте ведомства.

Ростом вышли: в январе максимально подорожали макароны и овощи
Огурцы прибавили почти 10%, но причин дополнительно регулировать цены чиновники пока не видят

Отмечается, что в январе наблюдалось замедление продовольственной инфляции: рост цен замедлился до 1% (1,5% в декабре 2020 года). При этом, несмотря на мировой рост цен на сахар, пшеничный хлеб и подсолнечное масло, в России удалось стабилизировать ситуацию в этом сегменте.

«Стабилизации ценовой ситуации в продовольственном сегменте способствовала реализация правительством Российской Федерации мер, направленных на сдерживание роста цен на социально значимые товары первой необходимости», — говорится в документе.

Ранее в пятницу в Минсельхозе России заявили об отсутствии предпосылок для скачкообразного повышения цен на продукты питания в стране.

2 февраля Минэкономразвития заявило, что снижение цен ожидается во II квартале 2021 года, так как пик инфляции в годовом выражении еще не пройден. Сообщалось, что сдерживать рост цен помогли меры, принятые правительством. Российские власти контролируют стоимость социально значимых товаров.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021