Минэкономразвития спрогнозировало замедление инфляции в феврале

Минэкономразвития РФ ожидает, что инфляция в России в феврале замедлится до 0,5–0,6% после 0,7% в январе. Об этом говорится в обзоре министерства «Картина инфляции», опубликованном 5 февраля на сайте ведомства.

Отмечается, что в январе наблюдалось замедление продовольственной инфляции: рост цен замедлился до 1% (1,5% в декабре 2020 года). При этом, несмотря на мировой рост цен на сахар, пшеничный хлеб и подсолнечное масло, в России удалось стабилизировать ситуацию в этом сегменте.

«Стабилизации ценовой ситуации в продовольственном сегменте способствовала реализация правительством Российской Федерации мер, направленных на сдерживание роста цен на социально значимые товары первой необходимости», — говорится в документе.

Ранее в пятницу в Минсельхозе России заявили об отсутствии предпосылок для скачкообразного повышения цен на продукты питания в стране.

2 февраля Минэкономразвития заявило, что снижение цен ожидается во II квартале 2021 года, так как пик инфляции в годовом выражении еще не пройден. Сообщалось, что сдерживать рост цен помогли меры, принятые правительством. Российские власти контролируют стоимость социально значимых товаров.