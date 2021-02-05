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В Госдепе заявили о поддержке мирного диалога в Белоруссии

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Представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что страна поддерживает мирный политический диалог в Белоруссии.

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По его словам, Соединенный Штаты продолжат поддерживать «не только белорусский, но и все народы мира, которые сталкиваются с жестокостью, реализуя свои демократические права и свободы».

«США поддерживают мирный инклюзивный диалог, который укрепит независимость, суверенитет Белоруссии с правительством, которое поддерживает фундаментальные права народа», — цитирует его «РИА Новости» в пятницу, 5 февраля.

Кроме того, Прайс назвал результаты президентских выборов 2020 года в Белоруссии «подтасованными», подчеркнув, что США поддерживают мирные протесты.

4 февраля новый посол США в Белоруссии Джули Фишер встретилась с бывшим кандидатом в президенты республики Светланой Тихановской.

Представитель американской дипмиссии подтвердила, что Соединенные Штаты «будут продолжать поддерживать народ Белоруссии и тех людей по всему миру, которые сталкиваются с ужасной жестокостью при реализации своих основных свобод».

После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Итоги голосования не признали США и страны Европы. Тихановская уехала в Литву, где встречалась с лидерами ЕС, в частности, с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

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