Спортивно-тренировочный центр построят под Тамбовом

Под Тамбовом возведут крупный многофункциональный спортивно-тренировочный центр. Сейчас разрабатывается проектно-сметная документация, скоро начнутся строительные работы.

Комплекс будет располагаться в Мичуринске. Он станет самым большим в городе. В комплексе обустроят легкоатлетическую зону, оборудуют зал дзюдо и бокса, тренажерный зал и зал для фитнеса. В состав центра войдет лечебно-восстановительный комплекс, передает ИА «Онлайн Тамбов.ру». Всего на строительство спортивного центра будет выделено около 300 млн рублей. Предполагаемая дата окончания строительства — 2022 год.

Тамбовская область в этом году получит 20 млн рублей из федерального бюджета на софинансирование строительства объектов для занятия физкультурой и спортом. На эти средства планируется создать физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа (ФОКОТ) — новые спортивные площадки и футбольные поля. Все они будут оснащены современными гимнастическими снарядами, спортивным инвентарем, силовыми тренажерами и приспособлены для людей с инвалидностью.