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Пожар на нефтезаводе в Уфе полностью ликвидирован

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Пожар на Уфимском нефтеперерабатывающем заводе полностью ликвидирован, сообщили в субботу, 6 февраля, в пресс-службе регионального управления МЧС.

«Полная ликвидация пожара — в 22:46 мск», — сообщили в ведомстве.

За полчаса до этого пожарным удалось локализовать и ликвидировать открытое горение.

По предварительным данным, в результате разгерметизации трубопровода диаметром 350 мм на одной из установок завода произошло факельное горение. Пострадавших в результате происшествия нет.

Сообщение о пожаре на нефтезаводе в Уфе на ул. Ульяновых, д. 74 было получено спасательными службами ранее в пятницу в 23:10 (21:10 мск). Наблюдался факел высотой 10 м.

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