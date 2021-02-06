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Украинские националисты анонсировали акцию у телеканала «Наш»

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Украинские националисты намерены провести 6 февраля вторую акцию протеста возле офиса телеканала «Наш» в Киеве. Об этом 5 февраля сообщило издание «Страна».

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Акция под названием «Добейте выживших» запланирована на 17:00 по местному времени (18:00 мск). Организаторами выступают ультраправые группировки, в том числе запрещенные в РФ «Правый сектор» и «С14». Своей целю они называют закрытие телеканала, который, по их мнению, является российским.

Предыдущая акция прошла 4 февраля. Тогда националисты предприняли попытку штурма редакции. Был избит корреспондент телеканала «Наш» Алексей Польчунов. Отмечалось, что протестующих удалось остановить благодаря усилиям правоохранителей, которые выстроились перед зданием до начала акции и не пропустили радикалов. При столкновении стражи порядка были вынуждены применить слезоточивый газ, одного человека задержали.

После указа президента Украины Владимира Зеленского о санкциях в отношении нескольких украинских телеканалов националисты требуют предпринять такие же меры и к телеканалу «Наш». В ходе митинга звучали обвинения редакции в пророссийской направленности.

2 февраля президент Украины ввел в действие решение СНБО об ограничениях против телерадиокомпании «112 Украина», ее региональных каналов «Ариадна ТВ», «ТВ Выбор», «Новый формат», «Партнер ТВ» и «Лидер ТВ», а также компании «Новости 24 часа» (телеканал NewsOne). Зеленский объяснил свое решение тем, что Киев борется с «пропагандой».

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