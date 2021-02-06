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Создано повышающее эффективность вакцин от COVID-19 вещество

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Американские ученые разработали соединение-адъювант, которое повышает эффективность вакцин от коронавируса за счет того, что направляет действующее вещество напрямую в лимфатические узлы, где генерируются врожденные и адаптивные иммунные ответы. Исследование опубликовано 5 февраля в журнале Science Advances.

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Новый адъювант AMP-CpG был разработан специалистами компании ElicioTherapeutics. Эксперимент на мышах показал, что вещество позволяет снизить дозировку вакцин в 10 раз при сохранении изначального уровня защиты препаратов.

Изначально адъювант разрабатывали в качестве вспомогательного вещества для антираковых вакцин, однако ученые доказали, что его можно успешно применять и с вакцинами от коронавирусной инфекции, которые содержат рецептор-связывающий домен спайкового белка SARS-CoV-2 (Spike RBD).

В ходе исследования специалисты выяснили, что при иммунизации мышей вакциной с AMP-CpG их Т-клеточный иммунный ответ был минимум в 25 раз выше, чем у животных, которым вводили стандартный вариант вакцины. Кроме того, у подопытных, получавших AMP-CpG, иммунные ответы поддерживались даже при десятикратном уменьшении дозы Spike RBD.

Вместе с этим ученые оценили иммунные ответы у старых мышей и обнаружили, что AMP-CpG вызывает более высокий иммунитет по сравнению с другими альтернативными вариантами.

Согласно заключению разработчиков, использование нового адъюванта AMP-CpG позволит существенно снизить дозу вакцин от COVID-19, что позволит вакцинировать значительно большее число людей в мире.

Ранее в этот день глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что людей, получивших вакцину от коронавируса, стало больше, чем тех, кто заболел COVID-19.

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