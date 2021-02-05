Карантин по бешенству сняли в одной из деревень Башкирии
В деревне Азнагулово Белорецкого района Башкирии сняли карантин по бешенству животных. Соответствующий указ подписал глава республики Радий Хабиров.
Ограничения в населенном пункте были сняты еще 30 января, сам указ опубликован 5 февраля. Карантин действовал с 30 ноября на территории личного подсобного хозяйства одного из местных жителей, уточняет «МедиаКорСеть».
В период действия ограничительных мер было запрещено продавать и вывозить животных, отлавливать диких животных, проводить выставки собак и кошек.
3 февраля сообщалось, что в пяти районах Волгоградской области выявлены случаи бешенства. Власти ввели карантин на опасных территориях. Очаги будут ликвидированы в течение трех месяцев.