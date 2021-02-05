Тамбовский молокозавод задолжал работникам более 4 млн рублей зарплаты

Молочный завод ООО «Тамбовское молоко», расположенный в Тамбове, задолжал своим сотрудникам заработную плату за пять месяцев. Сумма составила более 4,3 млн рублей.

Советская районная прокуратура возбудила в отношении гендиректора предприятия дело об административном нарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ «Невыплата в установленный срок зарплаты», а также инициировала возбуждение уголовного дела по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ «Полная невыплата зарплаты свыше двух месяцев», пишет ИА «Абирег».

Всего в мировой суд Советского района передано 36 заявлений. Общая сумма, которую просят взыскать с предприятия, составляет 4,33 млн рублей. Это заработная плата 36 работников с августа по декабрь.

В начале января сообщалось, что прокуроры в России за время пандемии коронавируса добились погашения долгов по зарплате почти на 23 млрд рублей. Это данные за неполный 2020 год.