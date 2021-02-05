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Кокорин попал в число запасных «Фиорентины» на матче с «Интером»

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«Фиорентина» принимает «Интер» в матче 21-го тура чемпионата Италии.

Российский футболист, нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин остался на скамейке запасных, сообщает «Спорт-Экспресс» в пятницу, 5 февраля.

В стартовый состав команды вошли футболисты Бартломей Дронговский, Херман Песселья, Лукас Мартинес Куарта, Игор, Кристиано Бираги, Джакомо Бонавентура, Софьян Амрабат, Лоренцо Венути, Валентен Эйссерик, Борха Валеро и Душан Влахович.

Матч 21-го тура, в котором команда встречается с футболистами миланского «Интера», проходит на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции. Игра началась в пятницу в 22:45 мск.

О том, что Кокорин переходит из «Спартака» в «Фиорентину», стало известно 21 января. Контракт футболиста с итальянским клубом рассчитан на 3,5 года. Сообщалось, что за переход спортсмена «Спартак» получил около €4 млн.

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