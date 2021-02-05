Количество привившихся от COVID-19 в мире превысило число заболевших

Людей, которые получили вакцину от COVID-19, стало больше, чем тех, кто заболел коронавирусом. Об этом 5 февраля заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

«По всему миру количество вакцинаций превзошло количество сообщений об инфицировании. С одной стороны, это хорошая новость и потрясающее достижение за такой короткий промежуток времени. Но больше трех четвертей этих вакцинаций приходятся всего на 10 стран, где аккумулировано почти 60% глобального ВВП», — передает его слова «РИА Новости».

Гебрейесус отметил, что первую дозу вакцины не получили еще около 130 стран с общим населением 2,5 млрд человек. Он призвал государства, в которых уже проходит вакцинация, поделиться излишками препарата с другими странами, прежде чем продолжать массовые прививки.

Ранее в пятницу стало известно, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» зарегистрирована в Ливане.

Первая в России и мире вакцина от коронавируса была зарегистрирована 11 августа. Препарат «Спутник V» разработали специалисты Центра имени Гамалеи.