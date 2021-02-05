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В Киеве выступили за присоединение Польши и США к переговорам по Донбассу
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В Киеве выступили за присоединение Польши и США к переговорам по Донбассу

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Вице-премьер Украины Алексей Резников заявил, что Киев заинтересован в создании дополнительных альянсов для завершения конфликта в Донбассе. Он, в частности, выступил за подключение к переговорам Польши и США.

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Ранее Резников неоднократно критиковал Минские соглашения, которые, по его словам, устарели и нуждаются в модернизации.

«Политика и дипломатия — это искусство возможного. Поэтому мы точно заинтересованы и должны двигаться в направлении создания дополнительных альянсов, которые могли бы принести нам пользу с точки зрения завершения войны», — отметил Резников в интервью агентству «Укринформ».

По его словам, нужно «честно констатировать», что помощь Франции и Германии в рамках нормандского формата за шесть лет не способствовала завершению конфликта в регионе.

Вице-премьер считает, что новая американская администрации, имеющая обязательства по Будапештскому меморандуму, а также Польша, которая будет председательствовать в ОБСЕ, смогут побудить российские власти сесть за стол переговоров и в итоге договориться, «а не просто блокировать все процессы».

Накануне глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что привлечение США к нормандскому формату якобы поможет «значительно усилить» влияние на Москву по вопросам ситуации в Донбассе.

При этом, по мнению российского МИДа, подключение Соединенных Штатов к переговорам по Донбассу нужно Киеву, чтобы отойти от выполнения минских договоренностей.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признать итоги госпереворота. Украинская сторона заявляет о ведении войны против России. Москва не раз отмечала, что не является стороной внутриукраинского конфликта, и призывала Киев выполнить минские договоренности и вести прямые переговоры с Донецкой и Луганской народными республиками.

Урегулирование ситуации обсуждается в рамках трехсторонней контактной группы — уполномоченных представителей Украины, ОБСЕ и России — и нормандского формата при посредничестве Москвы, Парижа и Берлина.

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