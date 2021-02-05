Открытое горение на нефтеперерабатывающем заводе в Уфе ликвидировано

Пожарные ликвидировали открытое горение на Уфимском нефтеперерабатывающем заводе. Об этом в пятницу, 5 февраля, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Республике Башкортостан.

«В 00:17 (22:17 мск) локализация и ликвидация открытого горения. Пострадавших нет», — говорится в сообщении ГУ МЧС.

По предварительным данным ведомства, в результате разгерметизации трубопровода диаметром 350 мм на одной из установок завода произошло факельное горение.

Для тушения привлечены 24 человека и семь единиц техники. Возгоранию был присвоен второй ранг пожара.

О том, что на территории нефтезавода в Уфе произошел пожар, сообщалось ранее в этот же день. Наблюдался факел высотой 10 м.