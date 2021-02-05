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Украина выразила солидарность с высланными из России дипломатами

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Министерство иностранных дел Украины выразило солидарность с европейскими дипломатами, которые были высланы из России за участие в несанкционированных акциях.

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«Мы выражаем солидарность с немецкими, шведскими и польскими дипломатами, высланными Россией по надуманным причинам», — сказано в сообщении ведомства в Twitter в пятницу, 5 февраля.

Ранее в этот же день МИД России объявил персонами нон грата трех дипломатов посольств Германии, Швеции и Польши в связи с их участием в незаконных акциях на территории страны. В МИД подчеркнули, что подобные действия со стороны сотрудников диппредставительств являются неприемлемыми и не соответствуют их дипломатическому статусу. Им предписано в ближайшее время покинуть территорию РФ.

В свою очередь, канцлер ФРГ Ангела Меркель на онлайн-пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном назвала высылку неоправданной.

Представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что Евросоюз призывает Москву пересмотреть решение.

Посол РФ в Польше Сергей Андреев сообщил, что Варшава рассматривает вариант ответных мер.

Несанкционированные акции в ряде российских городов прошли 23 и 31 января. МВД и Генпрокуратура неоднократно предупреждали о незаконности подобных мероприятий и об ответственности за их организацию и участие в них. По итогам акций были возбуждены уголовные дела о применении насилия к представителям власти, вовлечении в противоправную деятельность несовершеннолетних, хулиганстве и нарушении санитарно-эпидемиологических правил.

2 февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что шведский дипломат участвовал в незаконной акции в России. Министерство ранее неоднократно указывало, что реакция западных стран на незаконные акции в РФ является вмешательством во внутренние дела России.

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