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Байден заявил о нехватке еды для 36 млн американцев из-за пандемии

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Экономика США находится в трудном положении. Из-за последствий пандемии коронавируса не хватает еды 36 млн американцам. Об этом сообщил в пятницу, 5 февраля, президент Соединенных Штатов Джо Байден, выступая в Белом доме.

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«Абсолютно ясно, что экономика все еще находится в трудном положении. Более 10 млн человек остались без работы, а 4 млн находятся без работы по полгода и больше <...> 24 млн взрослых и 12 млн детей буквально не хватает еды. Поэтому я буду действовать и буду действовать быстро», — заявил американский лидер.

Байден отметил необходимость принять пакет стимулирующих экономику мер в размере $1,9 трлн.

Ранее, 1 февраля, республиканцы в сенате конгресса США предложили выделить на борьбу с коронавирусом и экономическими последствиями пандемии $600 млрд вместо предложенных Байденом $1,9 трлн.

В конце января в министерстве торговли США заявили, что ВВП Соединенных Штатов в 2020 году упал на 3,5%, что стало худшим показателем со времен Второй мировой войны.

До этого, 22 января, президент США Джо Байден заявил, что экономический кризис в стране, вызванный пандемией коронавируса, лишь углубляется, поэтому необходимы решительные и неотложные меры. В тот же день глава Национального экономического совета Белого дома Брайан Диз заявил, что власти США должны принять неотложные меры стимулирования экономики в условиях пандемии COVID-19, иначе придется выбираться «из еще более глубокой ямы».

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