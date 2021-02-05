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Дополнительные места создали в детском саду в Калужской области

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В Дзержинском районе Калужской области открылись дополнительные помещения в детском саду «Пчелка» в поселке городского типа Товарково. В церемонии приняли участие глава района Егор Вирков, заведующая райотделом образования Виктория Бирюкова, депутаты и родители.

Обновленные помещения рассчитаны на две группы для малышей от полутора до трех лет. Они смогут принять 50 детей, пишет газета «Весть».

В рамках ремонта подрядчик заменил в здании крышу, отремонтировал музыкальный зал, пищеблок, прачечную и коридоры. Стоимость работ составила 10,45 млн рублей. Еще 1,5 млн рублей потратили на покупку оборудования для пищеблока, игровых и спален.

Дополнительные места в детсаду создали по нацпроекту «Демография».

Ранее сообщалось, что в Калужской области в 2021 году планируется полностью ликвидировать очередь в ясельные группы детсадов.

В июле 2020-го вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в рамках национального проекта «Демография» в России создано почти 12 тыс. мест в яслях и детских садах.

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