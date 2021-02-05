На нефтезаводе в Уфе произошел пожар

На территории нефтезавода в Уфе произошел пожар из-за разгерметизации трубопровода.

По предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет.

«На нефтезаводе в Уфе произошла разгерметизация трубопровода. Начался пожар. Наблюдается факел высотой 10 м», — пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник в пятницу, 5 февраля.

Ранее в пятницу сообщалось о возгорании автосервиса в столичном районе Западное Дегунино. Изначально пожару присвоили высший ранг сложности, позднее он был снижен до первого. Сотрудники МЧС перекрыли съезд с Дмитровского шоссе на Ильменский проезд, позднее движение было восстановлено.