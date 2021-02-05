Логистический центр стоимостью 325 млн рублей построят под Симферополем

В Симферопольском районе Крыма началось строительство логистического центра, он будет расположен около нового медцентра имени Семашко. Об этом министр экономического развития республики Дмитрий Шеряко рассказал ИА «Крыминформ».

По его словам, проект логистического комплекса класса «А» в 2018 году был поддержан Советом министров Крыма. Сейчас на стройплощадке ведутся подготовительные работы. Подрядчик расчищает и выравнивает территорию.

Интерес к будущему логистическому центру уже проявили различные компании по продажам промышленных товаров и сети продуктов питания. Шеряко отметил, что за счет сокращения участников в логистической цепи снизится стоимость продуктов для населения.

Объем инвестиций в проект составит 325 млн рублей. Благодаря его реализации будут созданы новые рабочие места, а также увеличатся доходы в бюджеты всех уровней.