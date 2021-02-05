Белый дом возложил на Иран ответственность за судьбу ядерной сделки

Сроки возвращения США к Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД) зависят от того, когда Иран вернется к полному выполнению своих обязательств. Об этом заявила на брифинге в пятницу, 5 февраля, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Это действительно зависит от Ирана. Если Иран вернется к полному выполнению своих обязательств в рамках СВПД, то США сделают то же самое и затем используют это в качестве платформы для достижения более долгосрочной и прочной договоренности, которая также будет касаться других сфер, вызывающих обеспокоенность», — сказала Псаки. Трансляция брифинга велась в Twitter.

Соглашение между Ираном и группой государств — США, Россией, КНР, Великобританией, Францией и Германией — было подписано в 2015 году в целях преодоления кризиса вокруг ядерных разработок Тегерана. С Ирана сняли санкции в обмен на отказ от развития ядерной программы.

В 2018 году Вашингтон вышел из СВПД, после чего начал кампанию по оказанию максимального давления на Иран, возобновив санкции.

В ответ Иран в 2019 году заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях. В ноябре 2020 года Штаты добавили в санкционные списки по Тегерану четырех человек и шесть организаций, а затем еще несколько раз расширяли санкционный перечень.

26 января министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф по итогам переговоров с главой российского МИДа Сергеем Лавровым заявил, что Тегеран полностью вернется к выполнению своих обязательств в рамках ядерной сделки, после того как США снимут с Ирана санкции.

На следующий день госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон сначала ждет от Тегерана возвращения к выполнению обязательств, а затем американская сторона оценит его шаги и решит, возвращаться ли в это соглашение.

При этом 29 января стало известно о намерении Вашингтона укрепить ограничения, введенные в рамках ядерной сделки с Ираном, и продлить срок их действия. Тогда Псаки сообщила, что США собираются обсудить аспекты возвращения к выполнению сделки с союзниками и партнерами.