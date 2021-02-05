Детскую областную больницу построят в Тюмени

Начался конкурс на разработку проекта по строительству детской областной больницы и поликлиники в Тюмени. Цена контракта составит почти 58 млн рублей.

Концепция предусматривает три блока основного шестиэтажного корпуса. В планах создание инфекционного стационара. Проект должен быть готов к середине декабря 2021 года. Общая площадь сооружения на улице Федюнинского составит почти 75 тыс. кв. м, передает портал «Наш город».

Ранее в детской поликлинике областной больницы № 3 в Тобольске (Тюменская область) появилось новое медоборудование. Речь идет об электрокардиографе, который можно использовать не только стационарно, но и на выездах в общеобразовательные учреждения.