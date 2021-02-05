Более 60 комплексов фиксации нарушений ПДД запустят в Псковской области

В Псковской области в конце февраля – начале марта запустят в работу 65 камер фотовидеофиксации нарушений ПДД. Об этом сообщил замначальника УГИБДД УМВД России по региону Юрий Шестаков 5 февраля на пресс-конференции в общественном пресс-центре «Псковской ленты новостей».

По его словам, комплексы закупили в 2020 году и уже установили. Сейчас оборудование проходит тестирование для дальнейшей работы в штатном режиме.

На сегодняшний день на территории региона действуют 25 комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД. В местах, где они установлены, существенно снизилось количество ДТП, аварий практически не происходит, отметил замначальника ГИБДД.

Спикер также отметил, что никаких планов по штрафам не существует. Все предложения по местам установки камер основаны на данных об аварийности.