СБУ заявила о переходе спецназовцев на «сторону России»

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что ей якобы удалось разоблачить агентурную сеть российских спецслужб, которая действовала в ряде областей страны. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства в пятницу, 5 января.

Утверждается, что в состав агентурной сети входили бывшие спецназовцы военной разведки Украины. Группа якобы действовала в Киевской, Одесской, Николаевской, Житомирской и Черниговской областях.

«В частности, российские агенты готовили диверсионные операции. Им было поручено создать условия для осуществления диверсий на территории Николаевской области», — отметили в СБУ.

Также агенты якобы собирали данные о дислокации и перемещениях украинских войск, выполняли вербовочную работу.

В числе прочего предполагаемым агентам приписывают намерение похитить одного из бывших командующих сил специальных операций. За это якобы предлагалось вознаграждение в $100 тыс.

Доказательств заявлениям в СБУ не предоставили.

В конце января сообщалось, что правоохранительные органы на Украине разоблачили преступников, которые наживались на похищении людей. При этом организатором преступной группировки считают подполковника СБУ. Тогда уточнялось, что бандиты похищали людей и вымогали деньги. По данным полиции, общий ущерб оценивается примерно в 5 млн гривен (около 13,5 млн рублей).