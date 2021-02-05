Прямой эфир
Мир
Число жертв коронавируса в Африке превысило 93 тыс.
Мир
Меркель намерена обсудить с новой администрацией США «Северный поток – 2»
Общество
Ефремова увезли из колонии в неизвестном направлении
Туризм
В Барселоне предложили запретить туристам аренду квартир на срок менее месяца
Мир
В Женеве избран глава Президентского совета Ливии
Спорт
Олимпийский комитет России получил официальное приглашение на ОИ-2022
Мир
Посол США заявил об отсутствии намерений в создании с Турцией группы по С-400
Общество
Срок наблюдения за участниками испытаний «ЭпиВакКороны» могут сократить
Мир
Неизвестный ранил нескольких полицейских и забаррикадировался в доме в США

СБУ заявила о переходе спецназовцев на «сторону России»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что ей якобы удалось разоблачить агентурную сеть российских спецслужб, которая действовала в ряде областей страны. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства в пятницу, 5 января.

Убыльное дело: почему Украина продолжает вымирать
Страна оказалась в зоне демографического торнадо

Утверждается, что в состав агентурной сети входили бывшие спецназовцы военной разведки Украины. Группа якобы действовала в Киевской, Одесской, Николаевской, Житомирской и Черниговской областях.

«В частности, российские агенты готовили диверсионные операции. Им было поручено создать условия для осуществления диверсий на территории Николаевской области», — отметили в СБУ.

Также агенты якобы собирали данные о дислокации и перемещениях украинских войск, выполняли вербовочную работу.

В числе прочего предполагаемым агентам приписывают намерение похитить одного из бывших командующих сил специальных операций. За это якобы предлагалось вознаграждение в $100 тыс.

Доказательств заявлениям в СБУ не предоставили.

В конце января сообщалось, что правоохранительные органы на Украине разоблачили преступников, которые наживались на похищении людей. При этом организатором преступной группировки считают подполковника СБУ. Тогда уточнялось, что бандиты похищали людей и вымогали деньги. По данным полиции, общий ущерб оценивается примерно в 5 млн гривен (около 13,5 млн рублей).

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021