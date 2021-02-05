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Посольство США оправдало закрытие телеканалов на Украине борьбой с РФ

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Закрытие Киевом трех оппозиционных телеканалов является не нарушением свободы слова, а борьбой с «пагубным влиянием России на Украине». Об этом заявил в пятницу, 5 февраля, представитель посольства США в Киеве.

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По мнению американского дипломата, телеканалы якобы распространяли дезинформацию, что не подпадает под понятие «свобода СМИ». Примеров пропаганды и дезинформации он не привел.

«Мы поддерживаем решение Украины защищать свой суверенитет и территориальную целостность, противодействуя вопиющему и пагубному влиянию России на Украине», — сказали «РИА Новости» в посольстве.

Накануне посольство США на Украине на своей странице в Twitter сообщило, что Вашингтон поддерживает решение президента Украины Владимира Зеленского по введению санкций против ряда украинских каналов.

2 февраля Зеленский ввел в действие решение СНБО об ограничениях против телерадиокомпании «112 Украина», ее региональных каналов «Ариадна ТВ», «ТВ Выбор», «Новый формат», «Партнер ТВ» и «Лидер ТВ», а также компании «Новости 24 часа» (телеканал NewsOne). Зеленский объяснил свое решение тем, что Киев борется с «пропагандой».

С 3 февраля телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили вещание. Их программы можно посмотреть только на видеохостинге YouTube. Телеканалы расценили указ президента как «политическую расправу над неугодными СМИ».

Минкульт Украины также направил администрации YouTube запрос о блокировке этих телеканалов.

В партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) запланировали инициировать процедуру импичмента президента страны. Вместе с тем украинский политолог и экономист Александр Дудчак подчеркнул, что процедура импичмента довольно непростая и не стоит пока говорить о том, что Зеленский лишится своего поста именно таким способом.

Глава политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук допустил, что Зеленский принял решение о закрытии трех телеканалов, согласовав свои действия с США. Сами телеканалы назвали санкции борьбой с неугодными СМИ.

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