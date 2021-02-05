Зеленский пообещал не дать приватизировать русский язык

Президент Украины Владимир Зеленский записал 16-минутное обращение к гражданам на русском языке и рассказал, почему закрыл три оппозиционных телеканала. Ролик появился на YouTube-канале глав государства.

Выступление украинский лидер начал с совета не читать и не смотреть «продажные СМИ». Объясняя, почему он говорит не на госязыке, Зеленский указал, что на русском общается большое количество украинцев, в том числе «защитников Украины», поэтому этот язык граждане «не дадут никому приватизировать и не подарят». Вслед за этим Зеленский извинился, что говорит не на мове.

Далее он заверил, что Киев якобы не запрещает российские книги, а вот оппозиционные телеканалы запретили, потому что на то были «железобетонные» причины.

«Тройка этих каналов содержала говорящие армии, которые вас зомбировали, говоря, что власть забрала у них землю. Говоря, что власть устроила тарифный геноцид», — объяснил он.

Заленский также пообещал, что будет бороться с людьми, которые поддерживают связь с неподконтрольными территориями, и это «тоже норм».

2 февраля Зеленский ввел в действие решение СНБО об ограничениях против телерадиокомпании «112 Украина», ее региональных каналов «Ариадна ТВ», «ТВ Выбор», «Новый формат», «Партнер ТВ» и «Лидер ТВ», а также компании «Новости 24 часа» (телеканал NewsOne). С 3 февраля телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили вещание и лишились доменов.

Журналисты назвали происходящее устранением неугодных СМИ и пообещали продолжить деятельность. На YouTube уже появился их совместный канал. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала блокировку каналов примером политической цензуры, а также призвала международные инстанции обратить внимание на действия Киева.

Официальный представитель Верховного комиссара ООН по правам человека Марта Хуртадо отметила, что санкции в отношении ряда телеканалов могут повлиять на свободу слова на Украине. По ее словам, в ООН изучат произошедшее.

Партия «Оппозиционная платформа — за жизнь» 4 февраля приняла резолюцию о начале процедуры импичмента Зеленского в связи с блокировкой трех телеканалов.