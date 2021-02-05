Тренер MMA заявил о непонимании трэш-тока в России

Трэш-ток понимают лучше на Западе, а не в России и на постсоветском пространстве. Об этом сообщил в пятницу, 5 февраля, тренер по единоборствам, мастер спорта международного класса по боевому самбо Илья Ходкевич в беседе с РЕН ТВ.

Он отметил, что трэш-ток должен существовать в определенных границах. По мнению Ходкевича, недопустимо, когда соперники «обливают друг друга грязью».

Тренер добавил, что считает наиболее интересным для зрителя, когда спортсмены делают «выпады» в адрес друг друга в шутливой форме. Однако он отметил, что даже подобного рода высказывания более зрелищны на Западе.

«Это интересно зрителю. И зритель там больше понимает трэш-ток именно, даже в шутливой форме. У нас же все равно где-то в России, на постсоветском пространстве все как-то воспринимают лично. Многие до сих пор не понимают, что это спорт. Это просто спорт», — сказал Ходкевич.

В этот же день тренер по ММА спрогнозировал исход боя Вячеслава Дацика против Тайсона Дижона. По его мнению, российский боец уступит камерунскому Тайсону, если не проявит себя в самом начале боя.

20 февраля в концертном зале «Вегас Сити Холл» пройдет турнир «Короли ринга», в котором примут участие именитые бойцы и популярные блогеры.

В главном бою встретятся видеоблогер и боец ММА Артем Тарасов и спортсмен силовых видов спорта Михаил Кокляев, боксеры-профессионалы Федор Чудинов и Айзек Чилемба (Малави), скандально известный боец с криминальным прошлым Вячеслав Дацик и чемпион Африки по кикбоксингу, чемпион Камеруна по боксу, вице-чемпион К1 в африканском регионе Тайсон Дижон, а также бывший регбист, пауэрлифтер и игрок в американский футбол Денис Вильданов и самбист и боец смешанных единоборств Максим Новоселов.