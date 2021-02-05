Новый детский сад на 270 мест откроется в марте в Сыктывкаре

В Эжвинском районе Сыктывкара (Коми) в марте 2021 года намерены открыть новый корпус детского сада № 50, рассчитанный на 270 воспитанников. Готовность учреждения проверила мэр Сыктывкара Наталья Хозяинова, сообщает пресс-служба администрации города.

Сейчас объект находится на стадии получения лицензии. Строительство, приобретение и заключение договоров на оснащение учреждения завершили еще в 2020 году, в 2021-м прошла работа по установке оборудования, расстановке мебели, инвентаря, игрушек, пишет ИА «Комиинформ».

В ходе осмотра мэр отметила, что детсад отвечает всем современным требованиям безопасности и комфорта. К эксплуатации полностью готовы бассейн, складские и подсобные помещения.

Строительство велось в рамках нацпроекта «Демография».

В конце декабря в Эжвинском районе Сыктывкара открылся новый спортивный зал для единоборств. Его разместили в здании по адресу: улица Слободская, 25, где раньше находился мебельный магазин.