Прямой эфир
Мир
Число жертв коронавируса в Африке превысило 93 тыс.
Мир
Меркель намерена обсудить с новой администрацией США «Северный поток – 2»
Общество
Ефремова увезли из колонии в неизвестном направлении
Туризм
В Барселоне предложили запретить туристам аренду квартир на срок менее месяца
Мир
В Женеве избран глава Президентского совета Ливии
Спорт
Олимпийский комитет России получил официальное приглашение на ОИ-2022
Мир
Посол США заявил об отсутствии намерений в создании с Турцией группы по С-400
Общество
Срок наблюдения за участниками испытаний «ЭпиВакКороны» могут сократить
Мир
Неизвестный ранил нескольких полицейских и забаррикадировался в доме в США

Новый детский сад на 270 мест откроется в марте в Сыктывкаре

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Эжвинском районе Сыктывкара (Коми) в марте 2021 года намерены открыть новый корпус детского сада № 50, рассчитанный на 270 воспитанников. Готовность учреждения проверила мэр Сыктывкара Наталья Хозяинова, сообщает пресс-служба администрации города.

Сейчас объект находится на стадии получения лицензии. Строительство, приобретение и заключение договоров на оснащение учреждения завершили еще в 2020 году, в 2021-м прошла работа по установке оборудования, расстановке мебели, инвентаря, игрушек, пишет ИА «Комиинформ».

В ходе осмотра мэр отметила, что детсад отвечает всем современным требованиям безопасности и комфорта. К эксплуатации полностью готовы бассейн, складские и подсобные помещения.

Строительство велось в рамках нацпроекта «Демография».

В конце декабря в Эжвинском районе Сыктывкара открылся новый спортивный зал для единоборств. Его разместили в здании по адресу: улица Слободская, 25, где раньше находился мебельный магазин.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021