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Ливан зарегистрировал российскую вакцину от коронавируса «Спутник V»

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Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» зарегистрирована в Ливане. Об этом в пятницу, 5 февраля, сообщается в Twitter-аккаунте вакцины.

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«Министерство здравоохранения Ливана выдало разрешение на экстренное использование вакцины «Спутник V», — отмечается в сообщении.

Ранее в этот же день ливанское национальное агентство NNA сообщило, что научная комиссия при министерстве здравоохранения страны одобрила использование «Спутника V».

Накануне немецкая газета Die Welt написала, что Россия смогла удивить страны Запада созданием вакцины от коронавируса. Издание отметило, что публикация результатов третьей фазы клинических исследований «Спутника V» подтвердила высокую эффективность препарата.

За день до этого журнал The Lancet опубликовал данные о третьей фазе клинических испытаний «Спутника V». Из публикации следует, что эффективность препарата против заболевания составила 91,6% после анализа данных 19 866 добровольцев.

Показатель среди группы добровольцев старше 60 лет составил 91,8%. При этом в результате исследований не было выявлено серьезных побочных эффектов на введение вакцины, гуморальный иммунный ответ выработался более чем у 98% добровольцев.

Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель выразил надежду на то, что вакцина «Спутник V» пройдет процедуру сертификации на территории ЕС.

Первая в России и мире вакцина от коронавируса была зарегистрирована 11 августа. Препарат «Спутник V» разработали специалисты Центра имени Гамалеи.

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