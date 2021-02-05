Лыжник Большунов досрочно станет победителем общего зачета Кубка мира

Российский лыжник Александр Большунов досрочно станет победителем общего зачета Кубка мира, что позволит ему выиграть «Большой хрустальный глобус» второй год подряд.

Как пишет 5 февраля «Спорт-Экспресс», Большунов пропустит этапы Кубка мира в Ульрисехамне и Нове-Место, но на его статус лидера общего зачета это никак не повлияет, так как разрыв между ним и вторым местом уже более 800 очков.

Кроме того, ближайший преследователь Иван Якимушкин (774 очка) пропустит два ближайших этапа, что не даст ему догнать Большунова.

«Иван пропустит этапы в Ульрисехамне и Нове-Место. Сейчас идет подготовка к чемпионату мира, уже известно, какие дистанции каждый спортсмен побежит, во всяком случае, первые две дистанции», — рассказал «РИА Новости» тренер сборной России Олег Перевозчиков.

30 января норвежский лыжник Эмиль Иверсен прокомментировал победу Большунова в масс-старте на 15 км классическим стилем на этапе Кубка мира в шведском Фалуне. По его словам, несмотря на падение, россиянин повел себя как «бульдозер» и добился победы.