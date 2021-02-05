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Лыжник Большунов досрочно станет победителем общего зачета Кубка мира

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Российский лыжник Александр Большунов досрочно станет победителем общего зачета Кубка мира, что позволит ему выиграть «Большой хрустальный глобус» второй год подряд.

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Как пишет 5 февраля «Спорт-Экспресс», Большунов пропустит этапы Кубка мира в Ульрисехамне и Нове-Место, но на его статус лидера общего зачета это никак не повлияет, так как разрыв между ним и вторым местом уже более 800 очков.

Кроме того, ближайший преследователь Иван Якимушкин (774 очка) пропустит два ближайших этапа, что не даст ему догнать Большунова.

«Иван пропустит этапы в Ульрисехамне и Нове-Место. Сейчас идет подготовка к чемпионату мира, уже известно, какие дистанции каждый спортсмен побежит, во всяком случае, первые две дистанции», — рассказал «РИА Новости» тренер сборной России Олег Перевозчиков.

30 января норвежский лыжник Эмиль Иверсен прокомментировал победу Большунова в масс-старте на 15 км классическим стилем на этапе Кубка мира в шведском Фалуне. По его словам, несмотря на падение, россиянин повел себя как «бульдозер» и добился победы.

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