Суд взыскал с «Норникеля» 146 млрд рублей из-за аварии на ТЭЦ в Норильске

Арбитражный суд Красноярского края удовлетворил иск Росприроднадзора к Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, дочерняя компания «Норникеля») о взыскании 146 млрд рублей штрафа за ущерб окружающей среде после разлива топлива в Норильске. Об этом в пятницу, 5 февраля, заявила судья Наталья Варыгина.

«Исковые требования удовлетворить частично. Взыскать 146,177 млрд рублей, в том числе в доход государства ― 145,492 млрд рублей. Удовлетворению исковых требований в оставшейся части отказать», ― огласила она решение.

В «Норникеле» же подчеркнули, что компания намерена внимательно изучить решение суда после того, как получит полный текст постановления.

В свою очередь, вице-премьер России Виктория Абрамченко в беседе с «Известиями» указала на важность этого события для экологической повестки РФ. Она также отметила необходимость вкладывать средства в модернизацию производства и внедрение наилучших доступных технологий, для того чтобы не допускать повторения подобных аварий. Как указала Абрамченко, модернизировать производственный процесс гораздо дешевле, чем возмещать ущерб от случившейся катастрофы.

Вице-премьер пообещала поставить на личный контроль направление полученных средств целевым образом на экологические проекты, в первую очередь в Красноярском крае, на территории Норильска.

Официальный представитель Ростехнадзора Андрей Виль сообщил, что «Норникель» выплатил штраф в размере 1 млн рублей, назначенный ведомством по итогам технического расследования, пишет «Газета.ру».

В конце мая 2020 года на ТЭЦ-3 в Норильске разгерметизировался резервуар хранения дизельного топлива, из-за чего разлилось более 20 тыс. т топлива. Оно попало в реки Амбарную и Далдыкан. В зоне происшествия объявили режим чрезвычайной ситуации федерального уровня, началась ликвидация аварии.

Правоохранительные органы возбудили дела о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ (ст. 246 УК РФ), порче земли (ч. 1 ст. 254 УК РФ) и загрязнении вод (ст. 250 УК РФ), они объединены в одно производство. Фигурантом дела о халатности стал мэр Норильска Ринат Ахметчин, который подал в отставку 20 июня.

Росприроднадзор оценил ущерб экологии от аварии в 148 млрд рублей. «Норникель» подтвердил обязательства ликвидировать последствия ЧП за свой счет, но заявил, что считает данную сумму неверной, так как, по мнению руководства компании, ведомство неправильно произвело расчеты ущерба.

10 сентября региональное подразделение Росприроднадзора подало в суд на НТЭК с требованием компенсации около 148 млрд рублей за ущерб от ЧП. На следующий день «Норникель» заявил, что планирует опросить в суде методику Росприроднадзора по определению ущерба от разлива топлива на ТЭЦ-3. Рассмотрение иска состоялось 29 декабря. НТЭК выступила с ходатайствами о проведении судебных экспертиз.

В свою очередь, в середине января суд принял решение не назначать судебные экспертизы по данному делу.