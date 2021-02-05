Маленькая девочка погибла при пожаре в частном доме в Томской области

В Кожевниковском районе Томской области при пожаре в частном доме в селе Новопокровка погибла четырехлетняя девочка. Об этом РИА «Томск» рассказал представитель пресс-службы регионального МЧС.

В пятницу, 5 февраля, в 17:25 в ведомство поступила информация о возгорании бревенчатого дома в Новопокровке. К моменту прибытия спасателей весь дом и надворные постройки были охвачены пламенем.

В доме было найдено тело четырехлетней девочки. Как выяснилось, в момент возгорания она находилась одна. Мать ненадолго отлучилась.

Ликвидировать пожар удалось только в 20:46 по местному времени (16:46 мск). Его площадь составила 206 кв. м.

Обстоятельства трагедии устанавливаются. Районная прокуратура начала проверку по факту того, что ребенок находился один, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Утром 4 февраля сообщалось, СКР по Томской области возбудил уголовное дело по факту гибели девятилетней девочки во время пожара в поселке Зональная Станция. Статья — «Причинение смерти по неосторожности».