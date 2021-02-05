Неизвестный ранил нескольких полицейских и забаррикадировался в доме в США

В американском городе Хай-Пойнт (штат Северная Каролина) неизвестный мужчина открыл огонь по полицейским и заперся в доме. Об этом 5 февраля сообщает телеканал ABC.

Инцидент произошел в ночь на пятницу, со злоумышленником до сих пор ведутся переговоры. По последним данным, пострадали в результате стрельбы трое правоохранителей.

Огонь мужчина открыл, когда офицеры патрулировали улицу.

Ранее 5 февраля стало известно, что офицер полиции американского штата Нью-Мексико был убит в ходе перестрелки на шоссе около города Лас-Крусес. Еще один правоохранитель был госпитализирован с ранением. Злоумышленник, открывший огонь по полиции, был убит в ходе перестрелки.