Участок дороги на Суоярви в Карелии отремонтируют за 900 млн рублей

В Карелии планируют отремонтировать участок трассы на Суоярви с 25-го по 33-й км. Об этом первый замминистра по дорожному хозяйству, транспорту и связи Дмитрий Кондрашин заявил на очередном совещании в правительстве.

По словам замминистра, на ремонт выделят 900 млн рублей. Подрядчик должен будет спрямить некоторые участки магистрали и в целом сделать ее похожей на федеральную, пишет ИА «Карелinform».

Как отметил глава Карелии Артур Парфенчиков, трассу на Суоярви необходимо сделать безопасной и комфортной, что существенно сократит время автолюбителей в пути.

«Нужна хорошая дорога, чтобы можно было доехать до города если не за час, то хотя бы за час двадцать», — заявил глава республики.

В декабре в Карелии определили подрядную организацию, которая займется ремонтом автомобильной дороги за 2 млрд рублей. Речь идет о ремонте участка с нулевого по 76-й км автомобильной дороги Медвежьегорск–Толвуя — Великая Губа.