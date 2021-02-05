Дело возбудили по факту получения ожогов ребенком в детсаду в Саратове

В Саратове возбуждено уголовное дело по факту того, что двухлетний воспитанник частного детсада получил ожоги. Об этом сообщает региональное СУ СКР.

По данным ведомства, 1 февраля мальчика госпитализировали из частного детского сада в Ленинского районе. У него диагностированы термические ожоги туловища, верхних и нижний конечностей 1, 2 и 3-й степеней, пишет ИА «Взгляд-инфо».

По предварительным данным во время гигиенических процедур мальчик перекрыл холодную воду.

Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности или здоровья потребителей, предназначенных для детей в возрасте до шести лет».

У детсада затребовали документацию о работе учреждения, договор на оказание услуг и другие документы. Расследование продолжается.

Ранее 5 февраля сообщалось, что в Москве возбудили уголовное дело по трем статьям Уголовного кодекса России по факту жестокого обращения с ребенком в одном из частных детских садов. К пятилетнему ребенку применяли жестокие методы воспитания, в результате которых он получил телесные повреждения.