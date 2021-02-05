Семь центров онкологической помощи создадут в Тверской области

В Тверской области планируется создать семь центров амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП). Два из них откроются в 2021 году. Об этом стало известно в ходе совещания в правительстве региона 4 февраля.

Первый онкоцентр появится в Центре имени Аваева в Твери. Сейчас там идет реконструкция. Специалисты учреждения будут заниматься диагностикой и обследованиями, по результатам которых пациентов перенаправят в онкодиспансер для специализированной помощи. Второй ЦОАП создадут в Вышнем Волочке, пишут «Тверские ведомости».

Медицинские работники для учреждений уже подготовлены. Идет закупка необходимого оборудования.

Всего в регионе планируется открыть семь подобных центров. Помимо Твери и Вышнего Волочка, они появятся в Ржеве, Кимрах, Бежецке, Нелидово.

3 февраля Европейская комиссия (ЕК) представила план ЕС по борьбе с раком. По словам главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, с помощью плана комиссия намерена обеспечить доступ к высшим стандартам диагностики и лечения онкологических заболеваний, выявлять рак на ранних стадиях, а также повысить качество жизни пациентов и тех, кто смог победить болезнь.