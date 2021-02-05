Ограничения по COVID-19 смягчат в Кавминводах для привлечения туристов

В Ставропольском крае частично снимут ограничения, введенные из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом стало известно после встречи губернатора Ставрополья Владимира Владимирова с главой администрации Железноводска Евгением Моисеевым.

По словам Владимирова, которые приводит NewsTracker, необходимо стремиться к тому, чтобы поток отдыхающих каждый год увеличивался в процентном отношении на двузначные цифры. Это является залогом развития курортной отрасли.

Пока не уточняется, какие именно ограничения снимут для туристов. Решения будут приниматься после консультаций с Роспотребнадзором.

В прошлом году в Железноводске отдохнули 75 тыс. человек. Работают 22 санатория.

1 февраля сообщалось о смягчении ограничительных мер в Ставропольском крае. В частности, отменено постановление, вводившее обязательную самоизоляцию для приезжающих в край.