Барецкий пообещал бесплатно похоронить Тайсона после боя с Дациком

Шоумен Стас Барецкий заявил, что готов бесплатно похоронить камерунского боксера Тайсона Дижона после его боя с россиянином Вячеславом Дациком, который состоится 20 февраля в рамках турнира «Короли ринга».

«Естественно, я буду болеть за Вячеслава Дацика в его бою с камерунцем. Камерунца в принципе я тоже готов поддержать, так как я являюсь президентом Союза профессиональных ритуальных агентов. В случае гибели камерунца на ринге, я готов его бесплатно похоронить. Естественно, на российской земле. Пусть родственники ко мне обращаются, если что», — сказал шоумен.

Барецкий также выразил уверенность в том, что грядущий бой будет проходным для Дацика, а вот за Дижона стоит побеспокоиться. Шоумен указал, что у российского бойца был перерыв и он смог отдохнуть.

Ранее эпатажный российский боец Вячеслав Дацик заявил, что он готовится «убить» на ринге своего соперника. При этом тренер по единоборствам Илья Ходкевич предположил, что российский боец уступит камерунскому Тайсону, если не проявит себя в самом начале боя.

Дацик и Дижон встретятся в рамках турнира «Короли ринга» с участием именитых боксеров, бойцов смешанных единоборств и популярных блогеров, который состоится 20 февраля в концертном зале «Вегас Сити Холл» в Москве.

Как напоминает РЕН ТВ, Дацик, или как его прозвали Рыжий Тарзан, известен своим криминальным прошлым. Он обвинялся в ограблениях салонов сотовой связи, ювелирных магазинов. Его признали невменяемым и отправили на лечение в психиатрическую клинику, откуда он впоследствии сбежал. В 2020 году стало известно, что он осужден за незаконное пересечение границы с Эстонией — Рыжий Тарзан пытался уплыть из России на лодке.

В главном бою турнира, помимо Дижона и скандального Дацика, встретятся боксеры-профессионалы Федор Чудинов и Айзек Чилемба (Малави), видеоблогер и боец ММА Артем Тарасов и спортсмен силовых видов спорта Михаил Кокляев, бывший игрок в американский футбол, участник силового экстрима, обладатель звания «самый большой бицепс России» Денис Вильданов и самбист, боец смешанных единоборств Максим Новоселов.