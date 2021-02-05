Регистрации браков в обычном режиме разрешили в Мурманске

В Мурманске вновь разрешено проводить регистрацию браков в торжественной обстановке. Послабления коронавирусных ограничений вступят в силу с 9 февраля.

На церемонии разрешено присутствовать не более 10 человек, включая жениха и невесту. Однако гражданам напоминают о необходимости соблюдать социальную дистанцию и носить маски.

Как пишет ИА FlashNord со ссылкой на городскую администрацию, ограничения в Мурманске смягчили «в связи со стабилизацией ситуации по COVID-19».

Ранее сообщалось, что к концу этой недели в Подмосковье планируют снять оставшиеся в регионе ограничения. По словам губернатора Андрея Воробьева, в области откроются музеи и ночные клубы.