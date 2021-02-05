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Женщина погибла в результате ДТП с тремя машинами и автобусом в Дагестане

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Автобус и три легковых автомобиля столкнулись в Кумторкалинском районе Дагестана. Об этом в пятницу, 5 февраля, сообщили в пресс-службе МВД региона.

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ДТП произошло около 14:50 на 773-м км автодороги «Кавказ». 34-летний житель Избербаша, управлявший автомобилем ВАЗ-2114, совершил опережение с правой стороны и по касательной столкнулся с автомобилем Priora, за рулем которого был 53-летний житель Кизилюртовского района.

«После чего автомобиль ВАЗ-2114 совершил касательное столкновение с рейсовым автобусом, который двигался по маршруту Дербент–Евпаторий, под управлением 58-летнего жителя Махачкалы и в последующем столкнулся с автомобилем Toyota Camry под управлением 31-летнего жителя столицы республики», — говорится в сообщении ведомства.

В результате аварии 32-летняя жительница Избербаша скончалась на месте от полученных телесных повреждений, а водитель автомобиля ВАЗ-2114 с тяжкими телесными повреждениями доставлен в ЦГБ города Кизилюрт.

Пассажиры автобуса не пострадали, передает RT.

Следственно-оперативная группа выясняет все обстоятельства произошедшего.

Накануне стало известно, что брат главы Северной Осетии Кабзек Битаров совершил самоубийство. В декабре прошлого года Битаров стал участником ДТП, в котором погибла семья из четырех человек, сообщает телеканал «360». Land Cruiser Битарова протаранил «ВАЗ», в котором находились двое взрослых и двое детей, на 382-м км автодороги «Кавказ» в Зольском районе Кабардино-Балкарии.

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