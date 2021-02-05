Посол США заявил об отсутствии намерений в создании с Турцией группы по С-400

США не намерены создавать совместную с Турцией рабочую группу по урегулированию ситуации касательно приобретения республикой российских зенитных ракетных систем С-400. Об этом в пятницу, 5 февраля, заявил посол Соединенных Штатов в Анкаре Дэвид Саттерфилд.

«Я бы хотел подчеркнуть, что рабочей группы (по С-400) нет и не будет. Это вопрос соблюдения законов США. Мы надеемся, что проблема С-400 может быть урегулирована, но если это невозможно, то мы продолжим акцентировать наше внимание на всех сферах нашего сотрудничества, которые напрямую не затронуты введенными нами санкциями», ― цитирует его агентство Anadolu.

Ранее, 3 февраля, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан подчеркнул, что покупка Турцией С-400 подрывает сплоченность и эффективность НАТО. При этом он указал на желание новой американской администрации «выстроить конструктивные связи» между Вашингтоном и Анкарой.

15 января стало известно, что Анкара и Москва в конце января смогут обсудить вопрос о поставках в Турцию второго комплекта С-400.

Поставки российских ЗРК С-400 в Анкару начались в середине июня 2019 года, это привело к кризису в отношениях между Турцией и Соединенными Штатами. Американская администрация неоднократно осуждала приобретение российского вооружения страной НАТО и настаивала на покупке Турцией американских систем.

Вашингтон исключил Турцию из совместной программы по производству истребителей F-35 и ввел санкции в отношении турецких чиновников и учреждений, которые ответственны за покупку С-400. Анкара заявила, что не будет поддаваться на санкционное давление Вашингтона, и не отказалась от С-400.