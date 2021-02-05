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Число трудовых мигрантов вдвое сократилось в Рязанской области

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В Рязанской области количество трудовых мигрантов сократилось в два раза. На 1 октября 2020 года патенты для работы были у 7,9 тыс. иностранцев, тогда как годом ранее их было выдано 16,2 тыс. штук.

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К 1 декабря 2020 года количество мигрантов, работающих в местных компаниях, составляло 8 тыс. человек. В начале прошлого года их было 15,3 тыс., пишет 62INFO.ru со ссылкой на региональное правительство.

Специалисты полагают, что падение произошло из-за ограничительных мер, введенных на период пандемии коронавируса. В первую очередь сказалось прекращение международного транспортного сообщения.

При этом в региональном правительстве утверждают, что вакансии, которые занимали мигранты, теперь заполнили безработные российские граждане.

В конце января сообщалось, что МВД предлагает ввести в России электронные реестры иностранных работников и их работодателей. Нововведения направлены на упрощение процедур, связанных с привлечением к трудовой деятельности мигрантов, а также на создание единого механизма легализации трудовой деятельности граждан других стран в России.

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