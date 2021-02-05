Число жертв коронавируса в Африке превысило 93 тыс.

В Африке число жертв коронавирусной инфекции COVID-19 превысило 93 тыс. Об этом в пятницу, 5 февраля, представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в регионе сообщило в Twitter.

«На африканском континенте подтверждено свыше 3,6 млн случаев коронавируса. Более 3,1 млн человек выздоровели и более 93 тыс. скончались», — говорится в тексте.

Накануне организация сообщила, что число жертв коронавируса в Африке превысило 92 тыс. Таким образом, за сутки на континенте от инфекции умерло около тысячи человек.

Среди африканских стран по распространению инфекции лидирует Южно-Африканская Республика (ЮАР), на которую приходится почти половина всех выявленных случаев заболевания. В первую пятерку также входят Марокко, Тунис, Египет и Эфиопия, уточняет REGNUM.

Ранее, 3 февраля, официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что Китай предоставит международному механизму COVAX под эгидой ВОЗ 10 млн доз вакцин от коронавируса.

Он также выразил надежду, что страны, обладающие соответствующими возможностями, примут меры, поддержат COVAX практическими действиями, поддержат работу ВОЗ, помогут развивающимся странам в своевременном приобретении вакцин и внесут свой вклад в борьбу международного сообщества с пандемией.

Ранее, 18 января, гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что мир находится на грани моральной катастрофы из-за неравного распределения вакцин от COVID-19 между богатыми и бедными странами, передает RT.

Число выявленных случаев коронавируса в мире с начала пандемии превысило 105 млн. Число умерших от коронавируса и связанных с COVID-19 заболеваний выросло до 2,296 млн, выздоровели более 77 млн человек.