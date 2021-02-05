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Нижегородский «Арсенал» представил программу к 800-летию столицы Приволжья

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В Государственном центре современного искусства «Арсенал» в Нижнем Новгороде презентовали программу мероприятий, которые пройдут в честь 800-летия столицы Приволжья. Об основных выставках сотрудники Волго-Вятского филиала ГМИИ им. А.С. Пушкина рассказали на пресс-конференции в среду, 3 февраля.

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В течение 2021 года в здании «Арсенала» состоится множество выставок и других параллельных мероприятий. Так, с 3 по 27 июня пройдет выставка работ фотографа Жерара Юфера под названием «Один день в музее». С 3 марта по 29 августа посетителей ждет выставка-исследование о труде и отдыхе «Перерыв 15 минут», уточняет ИА «НьюсНН».

Также «Арсенал» откроет «Третью идею» — выставку, посвященную столетию физика Андрея Сахарова. Посетить ее можно будет с 14 апреля по 27 июня.

С 18 июля по 7 ноября выставочный проект будет посвящен инженеру Владимиру Шухову. Экспозиция «Шухов. Формула архитектуры» будет состоять из фотографий, рисунков и уникальных рукописей инженера.

Кроме того, к 800-летию города приурочат выставку печатной графики и картографического искусства из коллекции нижегородца Вячеслава Хуртина, предметов из собрания Музея изобразительных искусств Пушкина, работ современных авторов. Проект получил название «Город как графика: Нижний Новгород на старинных гравюрах и картах XVI–XX веков».

Директор «Арсенала» Анна Гор отмечает, что каждый выставочный проект будет сопровождаться большой программой. В каком формате будут проходить мероприятия, онлайн или офлайн, будет зависеть от эпидемиологической ситуации.

Помимо выставок в «Арсенале» пройдет фестиваль текстов об искусстве «Вазари» и третья всероссийская премия в области современного искусства «Инновация-2021».

Ранее сообщалось, что в честь 800-летнего юбилея в Нижнем Новгороде планируют организовать и провести более 140 мероприятий. Если ситуация с коронавирусом стабилизируется, то посетить торжества смогут свыше 2 млн человек. Пик мероприятий запланирован на июль-август.

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