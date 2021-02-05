«Желтый» уровень погодной опасности продлили в Московской области

До 7 февраля в Москве и Московской области синоптики продлили «желтый» уровень погодной опасности. В регионе ожидаются аномальные морозы.

Согласно прогнозам, в ночь на 6 февраля в Подмосковье температура опустится до –20 градусов, в дневные часы ожидается около –15 градусов. 7 февраля ночью похолодает до –21 градуса, сообщает интернет-портал «Подмосковье сегодня».

В начале рабочей недели, 8 февраля, ожидается похолодание до –25 градусов.

Ранее синоптики сообщили, что самыми холодными за всю зиму могут стать 9–10 февраля. В ночные часы температура опустится до –30 градусов, а днем ожидается до –17 градусов. Согласно прогнозам, погоду в ближайшие дни в столичном регионе будет определять антициклон с северо-западного сектора Арктики.